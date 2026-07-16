الرئيسية/محلياتالقتل تعزيرًا لمواطن تلقى أقراص الإمفيتامين بالشرقيةبعد صدور حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا16 يوليو 2026 11:50آخر تحديث : 16 يوليو 2026 11:50مبنى وزارة الداخليةأأالمنطقة الشرقية:أخبار 24وزارة الداخليةقضايا المخدراتالمنطقة الشرقيةالامفيتامينالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء أعمال صيانة وتأهيل طريق الملك فهد بالدمامتخريج 1611 بـ"علوم الطيران" وأول دفعة نسائية لصيانة الطائرات"عبدالعزيز الطبية" توضح سبب تعطل أنظمة التكييف وتعتذر للمرضى حرارة تلامس الـ50 بالشرقية وأمطار في جازان وعسير