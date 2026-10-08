الرئيسية/محلياتالقتل حدًا بحق مواطن قتل والده غيلة أثناء نومهبضرب رأسه عدة مرات بأداة صلبة في المدينة المنورة8 أكتوبر 2026 16:07آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 17:10صورة ليلية لوزارة الداخلية في الرياض مضاءة بالأضواء الخضراءأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةوزارة الداخليةالداخليةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام الاثنين القادمأضرار مادية بروضة أطفال وعيادات بالرياض جراء شظايا صاروخ حوثي"مطار الملك خالد" يدعو المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهم اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط