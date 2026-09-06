الرئيسية/محلياتالقتل حدًا لمواطنين جلبا مخدرات وشرعا في قتل رجال أمنأُدينا بجلب وتلقي أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدرين6 سبتمبر 2026 12:33آخر تحديث : 6 سبتمبر 2026 14:06مبنى وزارة الداخلية في الرياضأأسكاكا:أخبار 24تهريب المخدراتالجوفوزارة الداخليةرجال الامنالامفيتامينتهريب الحشيشالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبديوي: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ترى النور قريبًابدء التسجيل العيني لـ46.5 ألف قطعة في الرياض والقصيمتوقعات باستمرار الحالة المطرية على جازان وعسيربرعاية وزير الداخلية.. انطلاق مؤتمر "حوار الأمن والتاريخ 2026" اليوم