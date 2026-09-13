الرئيسية/محلياتالقتل قصاصا لوافد طعن آخر بآلة حادة عدة مرات حتى الموتوتنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بـ3 وافدين لتهريبهم الحشيش إلى المملكة 13 سبتمبر 2026 13:15آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 13:16وزارة الداخليةأأمكة المكرمة:أخبار 24عسيروزارة الداخليةالمخدراتتعاطي الحشيشمكة المكرمةالحشيشتهريب الحشيشالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاقة جديدة لجيل من الإبداع.. بدء الدراسة بـ"جامعة الرياض للفنون"المملكة تستضيف اجتماعات المنظمة الآسيوية "الآسوساي" في جدةتعيين عمر العطاس رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة المبادرة الخضراءالنائب العام: التطور التشريعي يواكب مسيرة التنمية الشاملة