الرئيسية/محلياتالقدية تطلق "مسار اللعب" لاستقطاب المهندسين السعوديينمبادرة تستهدف أصحاب الخبرات المهنية المتوسطة3 أغسطس 2026 15:33آخر تحديث : 3 أغسطس 2026 15:33من عروضن وتجارب أكواريبيا وSIX FLAGS في مدينة القدية خلال الموسم الصيفيأأالرياض:أخبار 24الوظائف الهندسيةمشروع القديةالكفاءات المهنيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة130 كاميرا ذكية تراقب شبكة الطرق على مدار الساعة8 ملايين نخلة بالمدينة تنتج 18% من محصول التمور بالمملكةشعيب "غذوانة" ينعش الرياض بحرارة أقل 5 درجات19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج في 2025