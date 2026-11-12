الرئيسية/محلياتالقصاص بمواطن قتل آخر طعنًا بأداة حادة في المدينةصدر حكم نهائي بإعدام الجاني بعد تأييد الحكم من المحكمة العليا12 نوفمبر 2026 16:16آخر تحديث : 12 نوفمبر 2026 16:16مبنى وزارة الداخلية أأالمدينة المنورة :أخبار 24المدينة المنورةوزارة الداخليةالقصاصالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الترفيه" تستعرض أداء القطاع ومؤشراته خلال الربع الثالث من 2026.ملحق فني لخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الكينية"هيئة المقاولين" تدشّن حساب منصة "مقاول" لخدمة المستفيدينأمير الجوف يدشّن مشروعات صحية وبلدية في سكاكا