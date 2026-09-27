الرئيسية/محلياتالقصاص من مواطن قتل آخر إثر خلاف بينهماوتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب "ميثامفيتامين" في الشرقية27 سبتمبر 2026 12:10آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 15:18عرض واسع لمبنى وزارة الداخلية الأيقوني في الرياضأأالطائف:أخبار 24تهريب المخدراتوزارة الداخليةالدمامالمنطقة الشرقيةالميثامفيتامينالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء التسجيل العيني لـ59 ألف قطعة عقارية في 4 مناطقاستمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى الجمعةخاصعربة غولف "إسعافية" تسرّع الاستجابة في المواقع المزدحمةخاصتحرك عاجل لحصر أعداد الشاحنات المتوقفة عن العمل