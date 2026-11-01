الرئيسية/محلياتالقصاص من 3 جناة ضربوا مواطنًا وقيّدوه حتى الموتالجناة ضربوا المواطن عدة ضربات بأدوات مختلفة وتقييد يديه وقدميه وربط عنقه1 نوفمبر 2026 16:12آخر تحديث : 1 نوفمبر 2026 16:12مبنى وزارة الداخلية في الرياضأأالدمام:أخبار 24وزارة الداخليةالقصاصجرائم القتلالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالتحالف: نفذنا عملية نوعية لتحييد مصادر الحوثيين الحيويةاستدعاء 3,680 مركبة "فورد برونكو" لخلل في حماية الأسلاك"كاوست" تبتكر طلاءً يحدّ من حرارة كابلات الكهرباءفتح التقديم لبرنامج "سار" للابتعاث المبتدئ بالتوظيف