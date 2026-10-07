الرئيسية/محليات"القضاء" يعتمد قواعد عمل المكاتب الفنيةلتطوير المرفق العدلي وتطبيق الذكاء الاصطناعي7 أكتوبر 2026 16:41آخر تحديث : 7 أكتوبر 2026 17:471 / 5الصمعاني خلال لقائه أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أأالرياض:أخبار 24المجلس الاعلي للقضاءالذكاء الاصطناعيالدكتور وليد الصمعانيالمحاكمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"هيئة الطرق" تصدر 16 ألف تصريح بالربع الثانيوزير الداخلية يلتقي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكةتعاون سعودي كويتي لبحث الشفافية ومكافحة الفسادخاصالعاصمي: زيادة ملحوظة في وعي المجتمع بأهمية التواصل الحضاري