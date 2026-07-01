الرئيسية/محليات"القضاء" يناقش تطوير الحوكمة القضائية ورفع كفاءة العمل المؤسسيناقش المجلس تطوير التنظيمات الإدارية وأعمال المجلس1 يوليو 2026 18:09آخر تحديث : 1 يوليو 2026 18:13مجلس القضاء يناقش تطوير الحوكمة القضائية ورفع كفاءة العمل المؤسسيأأالرياض:"أخبار 24"وزارة العدلمجلس القضاءالدكتور وليد الصمعانيالتعليقاتأأخبار ذات صلةجدة تنضم رسميًا لـ "مبادرة جودة الحياة" العالميةالسفارة في واشنطن تحذر من عمليات احتيال3 آلاف عملة نادرة تروي تاريخ الحضارات في متحف رفحاءأمير حائل يوجّه بتكثيف الاستعدادات خلال الإجازة الصيفية