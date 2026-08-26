الرئيسية/محليات"الهلال الأحمر" يفوز بكأس العالم للإسعافات الأوليةإنجاز عالمي يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وتميزها26 أغسطس 2026 18:00آخر تحديث : 26 أغسطس 2026 18:00فريق الهلال الأحمر السعودي يحتفل بالتتويجأأدبي:أخبار 24دبيالهلال الاحمر السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةالمملكة تحصد جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضيخاصنقلة نوعية في تدريس علوم الحاسب الآلي بالمدارس الحكوميةالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاتصالات الأحد المقبلإطلاق منصة التسجيل في "مدرسة الموهوبين الإعلامية" بالمدينة