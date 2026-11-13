الرئيسية/محليات"الكهرباء" تنظم تبريد المناطق وضوابط تقديم الخدمة وفصلهاإعادة خدمة تبريد المناطق خلال مدة أقصاها 12 ساعة، بعد سداد المستحقات13 نوفمبر 2026 17:08آخر تحديث : 13 نوفمبر 2026 17:08"الكهرباء" تنظم تبريد المناطق وتحدد ضوابط الخدمة والفصل والفوترةأأالرياض:أخبار 24الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباءإجراءات فصل الخدمةخدمة تبريد المناطقفواتير استهلاك التبريدعقد الخدمةالتعليقاتأأخبار ذات صلة الدفاع المدني: زوال الخطر عن جازاننقل 9 اختصاصات من هيئة المعارض والمؤتمرات إلى جهتينقواعد جديدة للرقابة المالية على حسابات الأوقاف ومهلة عام لتوفيق الأوضاعتوحيد تنظيمات الاستهلاك الذاتي للطاقة الشمسية والمتجددة