الرئيسية/محلياتالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف محافظ "الحكومة الرقمية" الأحديتحدث عن رحلة التحول الرقمي منذ إطلاق رؤية 203020 نوفمبر 2026 14:13آخر تحديث : 20 نوفمبر 2026 14:17شعار هيئة الحكومة الرقميةأأالرياض:أخبار 24وزارة الاعلاممركز التواصل الحكوميهيئة الحكومة الرقميةاحمد الصويانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالبنيان يشهد توقيع 9 اتفاقيات بأمريكا ويزور معرض الطلبة السعوديين"الأرصاد": أمطار متوقعة على أجزاء من 4 مناطق اعتراض صاروخ باليستي و5 مسيرات بمنطقتي الرياض والجنوبيةزوال الخطر عن جيزان وأبها وخميس مشيط