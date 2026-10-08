الرئيسية/محلياتالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الإعلام الاثنين القادمكما يستضيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض8 أكتوبر 2026 17:04آخر تحديث : 8 أكتوبر 2026 17:04وزير الإعلام سلمان الدوسري خلال المؤتمر الصحفي الحكومي - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24وزارة الاعلامالهيئة الملكية لمدينة الرياضوزير الاعلام سلمان الدوسريوزير الاعلامالتعليقاتأأخبار ذات صلةأضرار مادية بروضة أطفال وعيادات بالرياض جراء شظايا صاروخ حوثي"مطار الملك خالد" يدعو المسافرين للتحقق من حالة رحلاتهمالقتل حدًا بحق مواطن قتل والده غيلة أثناء نومه اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط