الرئيسية/محلياتالمدينة العالمية بالدمام تستقبل زوار موسمها الثاني بـ23 جناحًا دوليًاالموسم الجديد يتضمن عددًا من الإضافات النوعية18 نوفمبر 2026 17:05آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 17:05المدينة العالمية بالدمامأأالدمام:مشعل القحطانيالمدينة العالمية بالدمامالوجهات الترفيهيةالأجنحة الدوليةتجارب ثقافيةالدمامالمنطقة الشرقيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة16 باحثًا من "كاوست" ضمن قائمة "كلاريفيت"وزير الداخلية يدشن مشروعات تطويرية لحرس الحدود960 ألف راكب تنقلوا بالحافلات بين مدن المملكة خلال 3 أشهروزير الداخلية يطّلع على المبادرات التنموية بالشرقية