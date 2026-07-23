الرئيسية/محليات المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافةبنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري23 يوليو 2026 13:30آخر تحديث : 23 يوليو 2026 13:30مبنى وزارة السياحةأأالمدينة المنورة:أخبار 24المدينة المنورةهيئة تطوير المدينة المنورةوزارة السياحةالفنادقالتعليقاتأأخبار ذات صلةتنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق وافد لتهريبه الهيروين "مواقف الرياض" تشغّل 3600 موقفًا مدفوعًا في حي العلياالسعودية الأولى إقليميًا في الخدمات الحكومية الرقميةأهالي تبوك يحتفون بعودة الأمير فهد بن سلطان من رحلته العلاجية