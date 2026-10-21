الرئيسية/محلياتالمرأة تستحوذ على 51% من وظائف جامعة الملك سعود 83% من موظفي جامعة الملك سعود سعوديون والنساء الرائدات بــ51.2%21 أكتوبر 2026 15:24آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 15:24واجهة مركز جامعة الملك سعود الأنيقة مع الأقواس والزجاج، تعكس نفسها بوضوح على الأرضية الرطبة.أأالرياض:سليمان العنزيالوظائفعمل المراةالمراة السعوديةجامعة الملك سعودالتعليقاتأأخبار ذات صلةتفعيل "مسار الشمال" ضمن موسم شتاء السعوديةخاص"تطوير الشرقية" لـ"أخبار24": المترو قيد الدراسةاستدعاء 319 مركبة "كيا" موديل 2026 لخلل في شاشة العداداتتسليم 200 وحدة سكنية ضمن الإسكان التنموي بالقصيم