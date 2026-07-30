الرئيسية/محليات"المراجعين والمحاسبين" تحصل على شهادة ISO لإدارة الامتثالتعزيز ممارسات الحوكمة والالتزام وفق المعايير الدولية31 يوليو 2026 01:28آخر تحديث : 31 يوليو 2026 01:31الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينأأالرياض:أخبار 24معايير الجودةالهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينالابداعالتعليقاتأأخبار ذات صلة12 ألف موهوب ينهون موسم صيف موهبة 2026"مركز التغير المناخي" يعزز التنبؤ المبكر بمخاطر الحرائق والجفاف "الترفيه": تخرّج 5 جمعيات ترفيهية من برنامج المسرعة الرقميةإطلاق مدرسة الموهوبين للصناعات المتقدمة لأول مرة بالمملكة