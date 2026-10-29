الرئيسية/محلياتالمرور: ضبط 2011 مركبة مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقةضمن حملة تستهدف حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة29 أكتوبر 2026 19:41آخر تحديث : 29 أكتوبر 2026 19:41مكان مخصص لسيارات ذوي الإعاقة أأالرياض:أخبار 24المرورالاشخاص ذوي الاعاقةالمرور السعوديالتعليقاتأأخبار ذات صلةبرنامج التحول الوطني يتصدر الارتباط الوظيفي للمرة الثالثةاعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياضالجوازات تجدد دعوتها لليمنيين للاستفادة من مهلة التصحيح جامعة نجران تتقدم 4 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية