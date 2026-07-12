الرئيسية/محلياتالمفتي العام يستقبل رئيس الشؤون الدينية لبحث جهود الحرمينأشاد بالجهود التي تبذلها الرئاسة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي12 يوليو 2026 14:48آخر تحديث : 12 يوليو 2026 14:48المفتي العام للمملكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبويأأالطائف:أخبار 24المسجد النبويالرئاسة العامة لشؤون المسجد النبويالمسجد الحرامالتعليقاتأأخبار ذات صلةوزارة الموارد البشرية توقف 12 مكتب استقدام لمخالفات جسيمةإطلاق برنامج "التمويل البديل" لدعم تملك المساكنترقية 512 فردًا في حرس الحدود بتوجيه وزير الداخلية7 آلاف بلاغ حول أعراض جانبية للأدوية خلال يونيو