الرئيسية/محليات "المقاولين" تطلق مبادرة جديدة لتعزيز مهارات السعوديين بسوق العمل يوفر مسارًا معرفيًا وتطبيقيًا للراغبين في دخول قطاع المقاولات11 أغسطس 2026 14:04آخر تحديث : 11 أغسطس 2026 14:04مهندس ومهندسة سعوديان يتابعان أعمالهما في أحد المواقع الإنشائيةأأالرياض :أخبار 24رؤية 2030سوق العملهيئة المقاولينالتعليقاتأأخبار ذات صلةصقور وسلالات عالمية تتنافس في المزاد الدولي بالرياض"الأرصاد": أمطار خفيفة على الرياض غدًا توقيع عقد لإنشاء مواقف سطحية في حي المشاعل بالرياض"الدلامي": تنظيم هيئة الطرق يوسّع نطاق العمل ويعزز تنافسية القطاع