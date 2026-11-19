الرئيسية/محلياتالمملكة الأولى عالميًّا في الخدمات الحكومية الرقميةوضمن أفضل خمس دول عالميًّا بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية19 نوفمبر 2026 20:40آخر تحديث : 19 نوفمبر 2026 21:19هيئة الحكومة الرقميةأأالرياض:أخبار 24الامم المتحدةهيئة الحكومة الرقميةالحكومة الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةالفاخري: المملكة شهدت تطورات نوعية لتعزيز حقوق الطفل اعتماد أسماء 30 فائزًا في مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريمالدفاع المدني: تعرض أحد أبراج المركز المالي بالرياض لهجوم إرهابي حوثي ترقية 2201 فرد من منسوبي الأمن العام