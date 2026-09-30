الرئيسية/محلياتالمملكة الأولى عالمياً في المشاركة بأسبوع الفضاء العالميمن بين 102 دولة حول العالم30 سبتمبر 2026 20:57آخر تحديث : 30 سبتمبر 2026 21:10فعالية لوكالة الفضاء السعودية - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24وكالة الفضاء السعوديةالفضاءوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةولي العهد: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة على ردع التهديدات الخطاب الملكي أمام الشورى.. سجل التحولات الكبرى في المملكة جدة: رفع النطاق الأحمر عن 1147 قطعة أرض15 مترًا عند الإشارات و6 بالتقاطعات.. ضوابط لمواقف السيارات