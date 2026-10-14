الرئيسية/محلياتالمملكة تؤكد أهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية لترسيخ الاستدامة البيئيةمضاعفة مساحة المحميات البرية والبحرية أربع مرات 14 أكتوبر 2026 18:58آخر تحديث : 14 أكتوبر 2026 19:03جانب من أعمال الدورة الثامنة والعشرين للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة في مملكة البحرينأأالمنامة:أخبار 24المحميات الطبيعيةالبحرينالنفاياتالتشجيرالتعليقاتأأخبار ذات صلةضيوف الملك للعمرة يطّلعون على مراحل صناعة كسوة الكعبةالقتل تعزيرًا لجانيين فعلا الفاحشة بأحد مساجد مكة" كدانة" تعيّن "المحمادي" رئيسًا تنفيذيًا للشركةإصابة مقيم وأضرار محدودة إثر سقوط شظايا صاروخ بالرياض