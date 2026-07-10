الرئيسية/محلياتالمملكة تؤكد التزامها بتحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك10 يوليو 2026 21:34آخر تحديث : 10 يوليو 2026 21:34وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه د. عبد العزيز الشيبانيأأنيويورك:"أخبار 24"نيويوركالتنمية المستدامةوزارة البيئة والمياه والزراعةالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأتمتة خدمات المكاتب والشركات الهندسية بنسبة 84 %خفض الحد الأعلى لموديلات الشاحنات المستوردة إلى 5 سنوات تهيئة 120 متنفسًا سياحيًا للزوار خلال الصيف بالطائف