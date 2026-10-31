الرئيسية/محلياتالمملكة تتصدر إقليميًا بـ21 مدينة صحية معتمدة دوليًا جدة والمدينة المنورة أكبر المدن الصحية المليونية في الشرق الأوسط31 أكتوبر 2026 18:31آخر تحديث : 31 أكتوبر 2026 19:01نموذج للمدن الصحية المستدامةأأالرياض:أخبار 24المدنالصحة العالميةمدنجودة الحياةالتنمية المستدامةالتعليقاتأأخبار ذات صلةبدء تطبيق الدوام الشتوي في مدارس الرياض الأسبوع المقبلترقية 627 فردًا من منسوبي الأفواج الأمنيةضبط 13.4 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود وترحيل 8.9 آلافالدفاع المدني: زوال الخطر عن جازان ونجران