الرئيسية/محلياتالمملكة تحصد جائزة التميز البيئي العربي لعام 2024تكريم البرنامج الوطني للتشجير عن مشروع لإعادة تأهيل الأراضي 2 أكتوبر 2026 15:17آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 15:17العنزي يتسلم "جائزة التميز البيئي العربي" بمقر الجامعة العربية في القاهرةأأالقاهرة :أخبار 24البرنامج الوطني للتشجيرجائزة التميزوزارة البيئة والمياه والزراعةالجامعة العربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة2000 ريال مكافأة لمجالس إدارات المؤسسات والأجهزة الحكومية"تقويم التعليم" تنال اعتراف مجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكي"الأرصاد": أمطار وضباب متوقع على 5 مناطق التحالف: اعتراض صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط