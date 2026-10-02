الرئيسية/محلياتالمملكة تحصد جائزة التميز البيئي العربي لعام 2026تكريم البرنامج الوطني للتشجير عن مشروع لإعادة تأهيل الأراضي 2 أكتوبر 2026 15:17آخر تحديث : 2 أكتوبر 2026 16:37العنزي يتسلم "جائزة التميز البيئي العربي" بمقر الجامعة العربية في القاهرةأأالقاهرة :أخبار 24البرنامج الوطني للتشجيرجائزة التميزوزارة البيئة والمياه والزراعةالجامعة العربيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة10 ملايين ريال مكافأة الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة2000 ريال مكافأة لمجالس إدارات المؤسسات والأجهزة الحكومية"تقويم التعليم" تنال اعتراف مجلس اعتماد التعليم العالي الأمريكي"الأرصاد": أمطار وضباب متوقع على 5 مناطق