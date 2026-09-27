الرئيسية/محلياتالمملكة تحصد 6 ميداليات في أولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئينفاز الطلبة بـ 4 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين27 سبتمبر 2026 23:44آخر تحديث : 27 سبتمبر 2026 23:44طلبة المملكة الفائزون في أولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين (JBOI 2026)أأسراييفو:أخبار 24الطلبةمؤسسة الملك عبدالعزيزاولمبياصربياالتعليقاتأأخبار ذات صلةجدة: رفع النطاق الأحمر عن 3787 قطعة أرض بـ"المليساء"الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية حتى الجمعةجسر جديد على طريق عثمان بن عفان مع أنس بن مالك الكشف عن تفاصيل أكثر من 19 ألف نقش صخري في العلا