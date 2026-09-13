الرئيسية/محلياتالمملكة تستضيف اجتماعات المنظمة الآسيوية "الآسوساي" في جدةتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز13 سبتمبر 2026 13:08آخر تحديث : 13 سبتمبر 2026 13:27خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزأأجدة:أخبار 24الديوان العام للمحاسبةخادم الحرمين الشريفينولي العهد الأمير محمد بن سلمانالتعليقاتأأخبار ذات صلةالقتل قصاصا لوافد طعن آخر بآلة حادة عدة مرات حتى الموتتعيين عمر العطاس رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة المبادرة الخضراءالنائب العام: التطور التشريعي يواكب مسيرة التنمية الشاملةأجواء ماطرة على جازان وعسير والباحة