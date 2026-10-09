الرئيسية/محلياتالمملكة تستعرض تجربتها في تحويل السياحة إلى ركيزة تنمويةوزارة السياحة تختتم مشاركتها في قمة السفر والسياحة بمالطا9 أكتوبر 2026 15:39آخر تحديث : 9 أكتوبر 2026 15:39وفد وزارة السياحة يلتقي وزير السياحة المصري على هامش قمة مالطاأأمالطا:أخبار 24السياحةوزارة السياحةمالطاالتعليقاتأأخبار ذات صلة "الطاقة" تنفذ 14 ألف زيارة وترصد 723 مخالفة خلال سبتمبرافتتاح الحركة المرورية على جسر طريق الثمامة بالرياض تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ تستخدمها الميليشيات لتهديد الأمن الإقليمياستشهاد طيار ومواطنيَن إثر اعتداءين على مطار الرياض