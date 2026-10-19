الرئيسية/محلياتالمملكة تطور نموذجًا وطنيًّا لإعداد المعلميستند النموذج إلى احتياجات المدرسة السعودية ويستفيد من الخبرات الدولية19 أكتوبر 2026 19:04آخر تحديث : 19 أكتوبر 2026 19:23معلم سعوديأأالرياض:أخبار 24التعليمالمعلمالمملكةالجامعات السعوديةوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"وهدان القاضي" رئيسًا تنفيذيًا لحدائق الملك عبداللهالرياض مقرًّا لأول مجلس وزاري للأمن السيبراني بـ"التعاون الإسلامي" إنجاز 86 % من أعمال فواصل التمدد في 22 مشروعًا لصيانة الطرق أمانة جدة تدعو المستثمرين لتسجيل بيانات الأنشطة الساحلية والبحرية