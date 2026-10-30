الرئيسية/محلياتالمملكة تعلق السفر والقدوم من كينيا لمواجهة "إيبولا"الوضع الصحي في المملكة مطمئن ويخضع للمتابعة الدقيقة30 أكتوبر 2026 16:40آخر تحديث : 30 أكتوبر 2026 16:45المملكة تعلق السفر والقدوم من كينيا لمواجهة "إيبولا"أأالرياض:أخبار 24جمهورية كينياالتدابير الوقائيةالأمن الصحيهيئة الصحة العامةفيروس إيبولااجراءات احترازيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدرالدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن جازانتعديلات جديدة على لائحة التسجيل العيني للعقارإحباط تهريب 43 ألف حبة إمفيتامين بمنفذ الحديثة