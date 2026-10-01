الرئيسية/محلياتالمملكة تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس للمرة السابعةتضم المنظمة أكثر من 160 عضوًا1 أكتوبر 2026 22:49آخر تحديث : 1 أكتوبر 2026 22:49جانب من اجتماع الجمعية العمومية رقم (48) لمجلس المنظمة الدولية للتقييسأأباريس:أخبار 24التعليقاتأأخبار ذات صلةالدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي في محافظة خميس مشيط نتج عنه أضرار مادية محدودةأمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 مسيّرات في خميس مشيط وجازان"الداخلية" تكشف نتائج التحقيقات الأولية في حادث طائرة "فلاي دبي"