الرئيسية/محلياتالمملكة رئيساً لشبكة السلامة بمركز العمل التابع لـ"التعاون الإسلامي"الخطوة تعكس مكانة المملكة في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية28 نوفمبر 2026 21:10علم المملكةأأالرياض:أخبار 24الصحة المهنيةالسلامة العامةمنظمة التعاون الاسلاميالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من الأحد للخميس5 ميداليات عالمية للمملكة في معرض ومسابقة الابتكار "سيف 2026""الفضلي" يشارك في غرس الشتلات بمتنزه أبا القلات بالمجمعةالخطوط السعودية تحصد للمرة الأولى ثلاث جوائز في حفل "إيفي" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026