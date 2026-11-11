الرئيسية/محلياتالمملكة وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفسادلتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود وتبادل المعلومات11 نوفمبر 2026 14:21آخر تحديث : 11 نوفمبر 2026 14:54المملكة وطاجيكستان توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة الفسادأأالرياض :أخبار 24مكافحة الفسادالتعاون المشتركطاجيكستانهيئة الرقابة ومكافحة الفسادالمملكة العربية السعوديةالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الصحة" تحدد ضوابط الإجازات المرضية وتحذر من التزويرالربيعة: مؤتمر الحج نما 5 أضعاف منذ 2022هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في خليج العقبة شمال غرب حقلأكثر من 25 ألف أسرة تتملّك مساكنها خلال 9 أشهر