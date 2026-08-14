الرئيسية/محلياتالمنتخب السعودي للمواصفات يحقق الميدالية البلاتينية بمشاركة 105 طلاب وطالبات يمثلون 11 دولة15 أغسطس 2026 00:21آخر تحديث : 15 أغسطس 2026 00:21المنتخب السعودي للمواصفات يحقق الميدالية البلاتينية بكورياأأسيول:أخبار 24مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداعالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةالمواهبوزارة التعليمالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنها الرياض.. درجات حرارة مرتفعة على 3 مناطقغدًا.. النقل العام بالرياض يربط محطة الحبيب بالربيع"السياحة" تعتمد تحديثات جديدة لنُزُل موسم الحجالقنصلية بنيويورك تدعو للحذر مع استمرار الفيضانات