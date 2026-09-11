الرئيسية/محلياتالمنتدى السعودي للإعلام 2027 يستقطب قادة الإعلام العالميأكثر من 300 متحدث و250 شركة ومؤسسة إعلامية في النسخة المقبلة11 سبتمبر 2026 14:33آخر تحديث : 11 سبتمبر 2026 14:33جلسة سابقة ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام أأالرياض :أخبار 24الاعلامالاعلام السعوديالمنتدى السعودي للاعلامالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الأرصاد": توقعات بأمطار وضباب على 5 مناطقتعليم مكة يحتفي بإنجاز ابتكاري جديد لـ "اللحياني"صدور قرارات بترقية 2142 فردًا من منسوبي الأمن العام"الدفاع المدني" ينبه بزوال الخطر عن خميس مشيط وأبها