الرئيسية/محلياتالمنع 5 سنوات ومليون ريال غرامة لمخالفي نظام الأنشطة الترفيهيةإيقاف كلي أو جزئي أو دائم للأنشطة الترفيهية في 3 حالات3 يوليو 2026 16:53آخر تحديث : 3 يوليو 2026 18:45 لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية إلا بعد الحصول على ترخيصأأالرياض:"أخبار 24"الأنشطة الترفيهيةالهيئة العامة للترفيهمجلس الوزراءالتعليقاتأأخبار ذات صلة"الترفيه": نظام الأنشطة الترفيهية يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات"الأرصاد" يطلق عضوية «هاوي» لتمكين المهتمين بالطقس والمناخ وتعزيز الشراكة المجتمعيةأكاديمية طويق تطلق التسجيل في معسكراتها الاحترافيةضوابط رقمنة وإدارة وأرشفة التراث الوطني