الرئيسية/محليات"الموارد البشرية" تؤكد متابعة صرف أجور المستفيدين من دعم "ساند" إنفاذاً للأمر الملكي لدعم أجور المواطنين26 نوفمبر 2026 16:31آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 16:32شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24وزارة الموارد البشريةبرنامج ساندوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الأقل بنسبة الشكاوى خلال أكتوبرأمانة تبوك تطلق 5 عقود نظافة بأكثر من 380 مليوناًمذكرة تعاون لتنظيم نشاط سيارات الأجرة بالشرقيةالبلديات: 77% من السكان على بُعد 800 متر من حديقة