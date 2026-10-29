الرئيسية/محليات"الموارد البشرية" تنفي إلغاء الاستقدام من إثيوبياالإلغاء اقتصر على عقود متعثرة لمكاتب واجهت تحديات في الوفاء بالتزاماتها29 أكتوبر 2026 16:04تتبادل خادمة المنزل تحية ودية مع عميلتها في غرفة المعيشة.أأالرياض:أخبار 24الموارد البشريةالعاملات المنزلياتالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمر ملكي بتعيين عبدالمحسن المعيوف نائبًا لرئيس ديوان المظالم سيول تبوك.. جريان آمن لوادي أبو نشيفة وانسيابية مروريةكود الطرق يحدد معايير تقييم مناطق الاستراحة القائمة"مكافحة التستر التجاري" يحدد 10 معايير لامتثال المنشآت