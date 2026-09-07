الرئيسية/محلياتالموارد البشرية: عدم إشعار المتقدمين بنتيجة المقابلة خلال 30 يومًا مخالفةيمكن الإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة عبر تطبيق الوزارة7 سبتمبر 2026 12:39آخر تحديث : 7 سبتمبر 2026 12:39موظف يجري مقابلة شخصية مع إحدى المتقدمات - أرشيفيةأأالرياض:أخبار 24الوظائف الشاغرةمقابلات العملوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأمطار غزيرة على مكة والباحة وجازان وعسير.. والدفاع المدني يحذرسد وادي جازان.. أكثر من 5 عقود في خدمة المياه والزراعة14 ألف أسرة استفادت من "الإسكان التنموي" خلال النصف الأول 2026الأجواء الماطرة تتواصل على أجزاء من 4 مناطق