الرئيسية/محليات23 سبتمبر إجازة اليوم الوطني للقطاعين الخاص وغير الربحياستنادًا إلى المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل9 سبتمبر 2026 11:17آخر تحديث : 9 سبتمبر 2026 12:04احتفالات باليوم الوطنيأأالرياض:أخبار 24اليوم الوطني السعودياجازاتالقطاع الخاصاليوم الوطنيوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلة132 مليون طلب توصيل بنمو 30% بالربع الثانيتسجيل 26 متنزهًا بمساحة 5 آلاف كلم² في سجل المناطق المحميةالدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن خميس مشيطقطاع الطرق.. مستهدفات سنوية لدعم الصناعة الوطنية