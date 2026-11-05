الرئيسية/محليات"الموارد" تدعو المنشآت لاستكمال متطلبات توطين الصالات الرياضيةمن المهن المستهدفة مدرب رياضي ومدرب كرة قدم محترف5 نوفمبر 2026 21:10آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 22:21مبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24التوطينوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالمراكز الرياضيةكرة قدمالتعليقاتأأخبار ذات صلةتحت رعاية خادم الحرمين.. جدة تستضيف مؤتمر الحج رصد 100 مخالفة للتخلص من النفايات بغرب الرياض"تخصصي الرياض" ضمن أفضل المستشفيات بتصنيف "نيوزويك"تدشين 12 مشروعًا بلديًا في حائل بتكلفة تتجاوز 52 مليون ريال