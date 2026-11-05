الرئيسية/محليات"الموارد" تدعو المنشآت لاستكمال متطلبات توطين الصالات والمراكز الرياضيةمن المهن المستهدفة مدرب رياضي ومدرب كرة قدم محترف5 نوفمبر 2026 21:10آخر تحديث : 5 نوفمبر 2026 21:16مبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24التوطينوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالمراكز الرياضيةكرة قدمالتعليقاتأأخبار ذات صلة"تخصصي الرياض" ضمن أفضل المستشفيات بتصنيف "نيوزويك"تدشين 12 مشروعًا بلديًا في حائل بتكلفة تتجاوز 52 مليون ريالتوقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل "نادي الجولف الوطني" بالقديةقطار الرياض ضمن أفضل 4 مشاريع نقل عالميًّا