الرئيسية/محليات"الموارد" تدعو المنشآت للإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير الإفصاح إلزامي سواء نفّذت المنشآت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفّذ2 نوفمبر 2026 16:48وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالرياض:أخبار 24المنشاتقوىالتدريبوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةإطلاق 5 برامج في القطاعين المالي والتأمين لتأهيل الكفاءات الوطنية5 برامج جامعية لتأهيل الكفاءات في الصناعات الإبداعيةخاصمنظومة مركزية للمناهج ترتبط بـ"نور" و"مدرستي" و"فارس"تقليد رئيس الأركان اليوناني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة