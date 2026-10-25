الرئيسية/محليات"الموارد" توضح تفاصيل زيادة دعم مستفيدي الضمان وموظفي القطاعين العام والخاص زيادة معاش الأسرة المستفيدة 500 ريال شهريًا25 أكتوبر 2026 18:05آخر تحديث : 25 أكتوبر 2026 18:31شعار الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةأأالضمان الاجتماعي المطوروزارة الموارد البشريةوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةالضمان الاجتماعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةخاصالحماية الاجتماعية أولوية.. دعم يعالج آثار تعديلات تعرفة المياه والكهرباء إصابتان إثر سقوط شظايا اعتراضية في خميس مشيط وأحد رفيدةتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي بدءًا من يناير 2027توجيه ببدل شهري 500 ريال ورفع الحد الأدنى لـ"نطاقات" إلى 5 آلاف