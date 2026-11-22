الرئيسية/محليات"المياه الوطنية" تطلق حملة للتعريف بمركز الخدمة الافتراضييتيح التواصل المرئي ومشاركة المستندات والشاشة من الأحد إلى الخميس22 نوفمبر 2026 10:50آخر تحديث : 22 نوفمبر 2026 10:50مقر شركة المياه الوطنية في الرياضأأالرياض:أخبار 24الخدمات الحكوميةشركة المياه الوطنيةالخدمات الالكترونيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةأجواء ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكةجامعة الملك فيصل تتقدم للمركز 88 عالميًا في تصنيف التايمزاعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه المنطقة الغربية "الطرق" تختبر عينات الطريق قبل تنفيذها بما يعادل 20 عامًا