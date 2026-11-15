الرئيسية/محلياتالنائب العام يشدد على الالتزام بالأنظمة في إجراءات التحقيقأكد على التقيد بالمسارات النيابية15 نوفمبر 2026 22:27آخر تحديث : 15 نوفمبر 2026 22:271 / 7النائب العام د. خالد اليوسف خلال زيارته نيابة منطقة الرياضأأالرياض:أخبار 24النائب العاممنطقة الرياضالنيابة العامةالتعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بمشاركة 16 دولة "وِرث" يوقّع مذكرة تفاهم لتسويق منتجات الحرفيين والطلابالملك يأمر بترقية وتعيين 167 قاضيًا بوزارة العدلملتقى "هيئات التطوير" يعقد نسخته الرابعة في 30 نوفمبر