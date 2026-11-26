الرئيسية/محلياتالنائب العام يكلف مساعدين لرؤساء النيابات العامةلرفع كفاءة الإشراف على الأعمال النيابية في المناطق26 نوفمبر 2026 22:35آخر تحديث : 26 نوفمبر 2026 22:41النائب العامأأالرياض:أخبار 24النائب العامالكفاءات النيابيةالتحول المؤسسيالنيابة العامةالنائب العام خالد اليوسفالتعليقاتأأخبار ذات صلةتغريم شركة 100 ألف ريال لمخالفتها نظام البيئة في الخرجالطاقة: وفاة عامل وإصابة آخرين إثر اعتداء بمقذوف على مصفاة جازانإعادة انتخاب المملكة لعضوية "تنفيذي حظر الأسلحة الكيميائية"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الأقل بنسبة الشكاوى خلال أكتوبر